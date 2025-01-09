Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri taksiyi Kıyık Caddesi'nde durdurdu.
Araçta Tunus uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Taksi sürücüsüne eksikleri nedeniyle cezai işlem uygulanırken, araç yediemin otoparkına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Takside 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?