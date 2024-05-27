Edirne\'de Tiny Houselar ve Kaçak Yapılaşma Tarımı Tehdit Ediyor

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Edirne'de çiftçiler tarım arazilerine konulan tiny houseların (küçük ev) ve kaçak yapılaşmanın üretimi ve doğal dengeyi olumsuz etkileyeceği endişesi taşıyor.

Son dönemde tarım arazilerinde sayıları artan tiny houselar sonrası Edirne Valiliği bu yapılara izin verilmeyeceğini ifade etmiş ve bazılarını da kaldırmıştı.

Edirne Valiliğinin bu kararına merkez ve ilçe ziraat odaları, Edirne Ticaret Borsası, Trakya Birlik ile muhtarlar destek verdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ziraat odasında düzenlediği toplantıda Edirne'nin çeltik, ayçiçeği ve buğday gibi stratejik ürünlerin üretiminde söz sahibi olduğunu, verimli topraklarıyla ön plana çıkan bir kent olduğunu söyledi.

Yeterli gıda üretiminin sağlanması açısından tarım alanlarının korunmasının kritik bir rol oynadığını vurgulayan Arabacı, "Kentimiz bereketli topraklara sahip. 'Burası şehir merkezine yakın bir bölge, burada bir arazi satın alıp konteyner ya da tiny house koyayım' diye düşünülürse gerçekten ülke ekonomisi ve tarıma zarar verilmiş olur." dedi.

Arabacı, Edirne'de son dönemde tüzel kişiliklerin kooperatif kurarak tarım arazisi satın aldığını ve bu alanlarda kanunlara aykırı yapılaşmanın gözlemlendiğini dile getirdi.

"İmarlı gibi pazarlanıyor"

Tarım arazilerine kanalizasyon, su ve elektrik hattı döşenerek imar parseli gibi pazarlandığını, tarım arazilerinin kullanım bütünlüğünün bozulduğunu ve bitkisel üretim dışında kullanılarak tahrip edildiğini anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

"Tarım alanlarına en basitinden bir yapı yapılması dahi birçok izni gerektirmekteyken ve tarım dışı arazi kullanım izinlerinde, toprak koruma kurulunca hassasiyetle değerlendirme yapılırken, bu şekilde tarım arazilerinin izinsiz olarak tiny house adı verilen küçük evlerin kurulması suretiyle işgal edilmesi endişe vericidir. Bu eylemler, hem tarımın sürdürülebilirliğini tehdit etmekte hem de çevresel dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bu şekilde hiçbir izin alınmadan gelecek nesillerimize borcumuz olan tarım topraklarımızın yok olmasına müsaade edilmemelidir. Bu kapsamda, ilimizdeki ilgili kurum ve mercilere, Edirne'nin tarım arazilerinin ve turizm bölgelerinin korunmasına yönelik olarak, tiny house ve kaçak yapılara izin verilmeme konusunda yaptıkları çalışmaları nedeni ile desteğimizi belirtir kamuoyu adına teşekkür ederiz."

"Havuzun tarım arazisinde ne işi var?"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk de tarım arazisi satın alacak kişilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olması gerektiğini anımsattı.

Tarım alanlarının korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Öztürk, "Her önüne gelen bir arsa alıyor. Özellikle İstanbul'daki vatandaşlar şehirdeki emlak fiyatlarıyla tarla fiyatlarını karşılaştırıyorlar. Çok düşük olunca, internet üzerinden sınırsız tarla alıyorlar. Bu araziler daha sonra tamamen tarım dışına çıkıyor. 'Hobi bahçesi yapacağım' diye havuz yapıyor. Havuzun tarım arazisinde ne işi var? Havuzlu villa istiyorsa deniz kenarından yer alacak." diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan da İmar ve Toprak Koruma kanunlarını hatırlattı.

Bu kanunların tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak için önemli düzenlemeler içerdiğinin altını çizen Darcan, "Tarım arazilerindeki yapılaşmanın izinli ve kontrol altında gerçekleşmesini sağlayarak tarımın devamlılığını ve verimliliğini korumayı amaçlar. Ayrıca, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını da gözetir."