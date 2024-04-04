Edirne'de Uluslararası Öğrenciler İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
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Edirne'de Uluslararası Öğrenciler İftar Sofrasında Buluştu

Edirne\'de Uluslararası Öğrenciler İftar Sofrasında Buluştu

Edirne'de Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, 25 farklı ülkeden gelen öğrenciler bir araya geldi. Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de derneğe teşekkür ederek ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

04.04.2024 09:11
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Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Derneğin Başkanı Hakan Çalışkan, Polis Bahçesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, iftar sofralarına "Kardeşlik sofrası" ismini verdiklerini söyledi.

İftarda 25 farklı ülkeden gelen öğrencilerin oruçlarını açıp dua ettiğini belirten Çalışkan, "Öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugünkü iftarımız ramazandaki 16'ncı iftarımızdı. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu iftarları yaptık. Her iftarımıza 60 öğrencimiz katıldı. Evde kalan öğrencilerimize de erzak yardımında bulunduk, ramazanı ülkelerinden ayrı geçiren öğrencilerimizi yalnız bırakmamaya gayret gösterdik. Bizleri destekleyen tüm hayırseverlerimize, kamu kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de ramazanın hayırlara vesile olmasını dileyerek Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'ne teşekkür etti.

Programa kurum müdürleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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