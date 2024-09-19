Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 10 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 114 gram sentetik uyuşturucu, 29 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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