Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 225 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan ilçesinde P.A'nın evinde arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramada, 1 kilo 225 gram metamfetamin, 5 cep telefonu, 3 hassas terazi ve 39 bin 600 lira ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
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