Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 55 gram sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 9 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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