Edirne'de Uyuşturucu Üreticisi Tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Üreticisi Tutuklandı

Edirne\'de Uyuşturucu Üreticisi Tutuklandı

Edirne'de evinde uyuşturucu üreten ve satan S.U., yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Polis, S.U.'nun evinde uyuşturucu üretimine yönelik sistem ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

24.12.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
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EDİRNE'de evine kurduğu sistemle uyuşturucu üretip, satışını yapan S.U., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokakta uyuşturucu satan 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu üretip, sattığı belirlenen S.U.'nun Medrese Ali Bey Mahallesi'ndeki evine operasyon yapan polis, uyuşturucu üretme sistemi buldu. Aramada satışa hazır, 8 fişek ve 16 gram skunk, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, 3 kök Hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan LED ışık, çadır, vantilatör, hava temizleyici ve çok sayıda saksı ele geçirildi. Gözaltına alınan S.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Uyuşturucu Üreticisi Tutuklandı - Son Dakika

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