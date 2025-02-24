Edirne'de Vergi Haftası Töreni - Son Dakika
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Edirne'de Vergi Haftası Töreni

Edirne'de 36. Vergi Haftası töreni Atatürk Anıtı'nda düzenlendi, çelenk sunuldu.

24.02.2025 12:17
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Edirne'de 36. Vergi Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Edirne Defterdarı Ömer Başar anıta çelenk sundu.

Daha sonra bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başar, Vergi Haftası'nın tüm mükelleflere hayırlı olmasını diledi.

Meriç'te proje toplantısı yapıldı

Meriç Kaymakamlığında proje toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meriç Kaymakamı Adnan Ayte başkanlığında gerçekleşen toplantıda Avrupa Birliği'nin desteklediği "Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı" kapsamında sunulacak projeler hakkında değerlendirme yapıldı.

Toplantıya, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay ve Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dilara Güner katıldı.

Özcan'dan esnafa ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafa ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Alın teriyle emek veren esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Özcan, Keşan'ı daha güzel bir ilçe yapmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Vergi Haftası Töreni - Son Dakika

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