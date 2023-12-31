 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de yılbaşı öncesi tedbirler artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de yılbaşı öncesi tedbirler artırıldı

Edirne'de yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler, kentin kalabalık noktalarında araç ve sürücü kontrolleri yaparak güvenliği sağladı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da denetimlere katılarak görevli personel ve vatandaşların yeni yılını kutladı. Yılbaşı akşamı ise İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı toplamda 1213 personel ve çeşitli araçlarla görev yapacak.

Edirne\'de yılbaşı öncesi tedbirler artırıldı
31.12.2023 - 19:59,
Abone Ol

Edirne'de yılbaşı öncesi tedbirler artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinden itibaren kentin kalabalık noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, kontrol noktalarında durdukları araçların ve sürücülerinin evraklarını kontrol etti, Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da denetimlere katılarak görev başındaki personelin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yılbaşı akşamı İl Emniyet Müdürlüğü 861 personel, 165 araç, 1 dron, 1 dedektör köpek, İl Jandarma Komutanlığı 315 personel, 74 araç, 5 dron ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da 37 personel ve 4 yüzer unsur ile görev yapacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güvenlik, Valilik, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de yılbaşı öncesi tedbirler artırıldı - Son Dakika


19:41
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım

Son Dakika
19:41 Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 20:34:49. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de yılbaşı öncesi tedbirler artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement