Edirne\'de Yoğun Sis Etkili Oldu

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EDİRNE'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metrenin altına düştü. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.