11:31 • •
11:22 •
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor•
10:32 •
Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı•
Kent, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sis ile kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü. Bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Kadar Düştü - Son Dakika