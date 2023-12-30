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Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 30 Metreye Düşürdü - Son Dakika
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Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 30 Metreye Düşürdü

Edirne'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Selimiye Camisi ve tarihi köprüler sisin etkisi altında kaldı. Sis nedeniyle trafikte güçlük yaşandı ve polis ekipleri önlem aldı.

30.12.2023 - 12:13,
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EDİRNE'de, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Kentin simgesi Selimiye Camisi ile tarihi köprüler sisle kaplandı.

Edirne'de iki gündür etkili olan sis bu sabah saatlerinden itibaren etkisini daha da artırdı.Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere Meriç Nehri üzerindeki Meriç ve Tunca köprüleri de sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Polis ekipleri, önemli noktalar ve yoğun olan yaya geçitlerinde önlem aldı

Edirne\'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 30 Metreye Düşürdü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 30 Metreye Düşürdü - Son Dakika
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