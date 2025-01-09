Edirne\'de Yoğun Sis Hava Koşullarını Etkiledi

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Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybederek yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor.