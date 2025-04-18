Edirne'de trafikte yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bir araç sürücüsüne 993 lira para cezası kesildi.
Fatih Mahallesi'nde, bir araç sürücüsünün seyir halinde yüksek sesle müzik dinlediği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Motosikletli Yunus Timleri, hafif ticari aracı İbrahim Zagra Caddesi'nde durdurdu.
Ekipler, aracında yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 993 lira idari para cezası uyguladı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yüksek Sesli Müzik Ceza Getirdi - Son Dakika
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