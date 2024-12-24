Edirne\'deki Otoparklar Kapandı: Vali Sezer\'den Açıklama

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EDİRNE'de özel işletilen bazı otoparklar, kanunen 'otopark' olarak ilan edilmedikleri gerekçesiyle kapatılarak, polis barikatıyla korumaya alındı. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Burada yapılan işlem; yanlış iliklenen bir düğmenin, doğru şekilde iliklenmesi için alınan bir karar. Belediye tarafından bize iletilen, tedbir alınması noktasında talep var. O talep de yerine getirildi. Bu manada bizim gayrimeşru alanlardaki işleri meşruya çekmemiz lazım" dedi.

Edirne kent merkezindeki, otopark olarak işletilen bazı alanlar, polis barikatıyla kapatıldı. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, tedbir alınan yerlerin, şehirde otopark olarak ilan edilmediği için kapatıldığını söyledi. Vali Sezer, söz konusu yerlerin otopark olarak işletilmesi için bir karar olmadığını hatırlatarak, "Aslında bugün tedbir alınan yerler, şehirde otopark olarak ilan edilen yerler değil. Mevzuat olarak, kanunen bir yerin otopark olabilmesi için, orasıyla ilgili İl Trafik Komisyonu'nda belediyenin teklifi üzerine karar alınması lazım. Buraları da ilin trafiğini rahatlatacak ve kolaylaştıracak yerler olması gerekiyor. Bununla ilgili geçmişe dönük baktığımız zaman herhangi bir otopark ilan edildiğine dair alınan bir karar yok. Hatta 2022 yılında bir teklif var; buradaki trafiği aksattığı için, hepsinin ayrı gerekçeleri var. Alt komisyon, yani teknik komisyon tarafından reddedilmiş. Yine 2023 yılının şubat ayında aynı şekilde bir teklif var; orada da yine aynı gerekçelerle, burasının otopark olamayacağı şeklinde karar var. Fakat fiilen baktığımızda buralarda bir uygulama var ve bununla ilgili olarak hem gelen misafirlerden hem de vatandaşlardan, fiyat tarifesinin olmadığı, farklı uygulamaların olduğu ve uygulamaların da trafiği aksattığı yönünde yoğun eleştiriler varö dedi.

'TEKNİK ÇALIŞMA YAPILIP, YENİDEN DÜZENLENECEK'

Yapılan işlemin, yanlış iliklenen düğmenin doğru iliklenmesi için alınan bir karar olduğunu dile getiren Sezer, "Aslında burada yapılan işlem; yanlış iliklenen bir düğmenin, doğru şekilde iliklenmesi için alınan bir karar. Belediye tarafından bize iletilen, tedbir alınması noktasında talep var. O talep de yerine getirildi. Orasıyla ilgili bir teknik çalışma yapılarak, zannediyorum yeniden düzenlenecek. Onunla ilgili belediyenin çalışma yapması gerekiyor. Belediye başkanımızla görüştüğüm kadarıyla böyle bir çalışmanın hazırlığının içerisinde olduğunu söylüyorlar. Bu manada bizim gayrimeşru alanlardaki işleri meşruya çekmemiz lazım. Buralar kamunun yerleri ve halkın ortak kullandığı alanlar. Dolayısıyla bu alanlarda istismarın önüne geçmemiz lazım ki her istismar, farklı bir istismarı doğuruyor ve bu da asayiş problemlerine sebep oluyor. Bu da önemli bir mesele. Bugün emniyetimizin aldığı tedbir de yine belediyenin ve buradaki İl Trafik Komisyonu'nun almış olduğu kararın uygulanmasından ibarettir. Tamamen hukukidir ve şehir içi trafiği kolaylaştıracak şekilde belediyemizin de bir uygulama yapması gerekiyor. O da uygulamayı yakın zamanda yapacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

'BELEDİYE TARAFINDAN İŞLETİLECEK'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da söz konusu önlemlerin, uzun zamandır gerçekleşmesi gereken hukuki bir süreç olduğunu söyledi. Gencan, "Uzun yıllardan beri otoparklarla ilgili devam eden bir süreç vardı. Gerek Sayın Valimiz gerek Emniyet Müdürümüz gerekse Edirne Belediyesi, hukuksal açıdan mevzuat gereği yerine getirmesi gereken fiili durumu ortaya çıkardı. Şu an itibariyle otoparkların tahliyesi gerçekleşti. Uzun zamandır gerçekleşmesi gereken hukuki bir süreçti. Şimdi bu hukuki sürecin sonuna geldik. Bundan sonra otoparklarımız Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletilecek. Süreç artık Edirne Belediyesi tarafından yürütülecek. Hem vatandaşlarımız hem Edirne Belediyesi hem de trafik akışı için doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden böyle yöntem belirledik" şeklinde konuştu.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER -Batuhan SEVER/ EDİRNE,