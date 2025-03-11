Edirne Emniyet Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi

Edirne Valisi Yunus Sezer, güvenlik güçlerinin, Türkiye Yüzyılı'nda ileriye yol almada itici güç olarak görev aldığını belirtti.

11.03.2025 22:16
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Edirne Valisi Yunus Sezer, güvenlik güçlerinin, Türkiye Yüzyılı'nda ileriye yol almada itici güç olarak görev aldığını belirtti.

Sezer, Edirne Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ülke topraklarının yanı sıra ülke sınırları dışında da görev yapan güvenlik güçlerinin olduğunu söyledi.

Asker, jandarma ve polisin kutsal bir görev icra ettiğini dile getiren Sezer, "Bugün geldiğimiz noktada çevre ülkelere baktığımız zaman bizim çok güçlü bir orduya, jandarmaya ve emniyete ihtiyacımız olduğunu herkes görüyor, biz de görüyoruz. Güçlü ordu, güçlü devlet demektir. Bugün dünyanın sırat köprüsünden geçtiği bir dönemde Allah'a şükür ülkemizi en iyi şekilde koruyarak bu cenderenin içerisinde, Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu yüzyılda ileriye doğru yol almamızda güvenlik güçlerimiz itici güç olarak rol alıyorlar." diye konuştu.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Personelin önemli başarılara imza attığını aktaran Karaburun, şunları kaydetti:

"Hırsızlık ve mala karşı suçlar ile kişilere karşı suçlarda kendi kategorimizdeki iller arasında önemli azalma sağladık. Kendi kategorimizdeki iller arasında mala karşı suç oranını bir önceki yıla göre en fazla azaltan ikinci il, kişilere karşı suçlarda da bir önceki yıla göre en fazla azaltan dördüncü il olduk. Her iki kategoride yer alan Türkiye'deki tek il olduk. Bu Sayın Valimizin talimatlarıyla, arkadaşlarımızın alın teriyle olan bir başarıdır. Bununla personelimiz ne kadar övünse azdır. Gerçekten kayda değer bir başarı."

İftara, Jandarma Genel Komutanlığından Tümgeneral Ahmet Kavukcu, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, şehit üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Necdet Yıldırım ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA

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