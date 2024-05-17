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Edirne Emniyeti özel çocukları misafir etti

Edirne'de özel öğrenciler bir günlük polis oldu

EDİRNE - Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde 1 günlük polis olan özel çocuklar, emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek araçlara ve motosiklete bindi.

Edirne'de Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler, Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un misafiri oldu.

Engelliler Haftası çerçevesinde öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen özel öğrenciler, ilk olarak müdürlük bahçesinde yer alan araçlar ve motosikletlere bindi. Toplum Destekli Polislik Şubesi, Trafik, Motosikletli yunus timleri, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile selamlaşan özel öğrenciler, ekiplerle birlikte 1 günlük polis olmanın heyecanını yaşadı.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, makamında ağırladığı özel öğrenciler ve öğretmenleriyle bir süre sohbet etti. Özel engelli öğrenciler kendi yaptıkları işlemeli tabağı Müdür Karaburun'a hediye etti. Karaburun, bu anlamlı hediye için özel öğrencilere teşekkür etti.

Özel öğrencileri ve öğretmenlerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Kıymetli Halk Eğitim Merkez Müdürümüze, öğretmenlerimize bizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onlar şimdi polis kıyafeti giydiler. Gücümüz biraz daha arttı. Bazı arkadaşlarımız trafik polisi oldu. Bazı çocuklarımız genel hizmet polisi oldu. Polis araçlarımıza bindiler. Bizim için de, onlar için de güzel bir tecrübe oldu. Her zaman polis teşkilatı olarak, sosyal sorumluluk noktalarında üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Hoş sohbet eşliğinde geçen ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun özel çocuklara günün anısına hediye takdim etti. Ziyarette yer alan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Yayla da misafirperverliği için Müdür Karaburun'a teşekkürlerini sundu.

Özel öğrenciler öğretmenleri ve polisler eşliğinde buradaki ziyaretin ardından uygulama noktasına giderek, araçları durdurdu, telsizden anons geçerek 1 günlük polis olmanın heyecanını yaşadı.