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Edirne ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Edirne ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilecek. Meteorolojik tahmine göre kar yağışı ve sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Edirne ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
09.01.2024 - 21:01,
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Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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