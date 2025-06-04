Edirne Meclis Toplantısında Tartışma - Son Dakika
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Edirne Meclis Toplantısında Tartışma

Edirne Meclis Toplantısında Tartışma
04.06.2025 17:17
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Edirne Belediyesi'nde imar kararı sonrası meclis üyeleri ve STK arasında gerginlik yaşandı.

Edirne Belediye Meclisi Toplantısı'nda, kabul edilen bir madde hakkında bazı belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri arasında tartışma yaşandı.

Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi'nde toplandı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, kentteki bir arsanın imar planının "konut" alanından "özel yurt alanı"na çevrilmesine ilişkin İmar Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

Maddenin oybirliğiyle kabulünün ardından toplantıyı izleyen STK üyeleri meclisi alkış ve sloganlarla protesto etti.

Bu esnada bazı meclis üyeleriyle STK üyeleri arasında hakaret içerikli sözler tartışması yaşandı.

Belediye Başkanı Akın ve bazı üyelerin araya girmesiyle sona eren tartışmanın ardından STK temsilcileri salonu terk etti.

Akın, mecliste yaptığı konuşmada, demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yapmaya önem gösteren bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyledi.

Meclisin şubat ayında aldığı kararla ilgili STK'ların endişelerini dile getirdiğini belirten Akın, "Biz de kendilerine gerekçelerimizi açıkladık. Kendileri bu yönde itirazlarını sundular. Bugün Edirne Belediyesi'nde az önce meclisten geçirmiş olduğumuz karar, Edirne Belediyesi'nin imar komisyonu tarafından itirazları, hem hukuk işleri, hem de imar komisyonumuz tarafından değerlendirildi ve itirazları reddedildi." dedi.

Akın, belediyenin bağımsız ve hiçbir kişiye özel kararlar üretmeden karar aldığını ifade etti.

"Üslubu kabul etmiyorum"

Alınan kararların kimilerini üzüp kimilerini sevindirebildiğini dile getiren Akın, "Burada protesto yaptılar, alkışladılar ama keşke kalıp dinleselerdi. Belediye olarak bize oy veren, vermeyen tüm hemşerilerimizi burada temsil ediyoruz. Kişiye özel karar üretmiyoruz. Şikayetleri anlıyorum, zaten bunlarla ilgili de buradaki iletişim kanalları sonuna kadar açık. Ama bu üslubu asla kabul etmiyorum." diye konuştu.

STK temsilcileri, toplantı sonunda gazetecilere açıklamada bulundu.

Belediye önünde topluluk adına konuşan Yılmaz Eren alınan kararı kabul etmediklerini söyledi.

Konuyla ilgili daha önce dava açtıklarını dile getiren Eren, kararın iptali için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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