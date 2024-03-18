Edirne Valiliği tarafından şehitler için mevlit programı düzenlendi

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Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Vakıf tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü kapsamında, şehit Mustafa Tezgider ile şehit Özer Camcı'nın isimlerinin verildiği sosyal dayanışma merkezinde program gerçekleştirildi.

Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda şehitler için dua edildi.

Vali Yunus Sezer, şehit Mustafa Tezgider'in annesi Nevriye Tezgider ve şehit Özer Camcı'nın annesi Necmiye Camcı ile sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan ile vatandaşlar katıldı.