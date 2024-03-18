Edirne Valiliği tarafından şehitler için mevlit programı düzenlendi

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, şehitler için mevlit programı düzenlendi.
Vakıf tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü kapsamında, şehit Mustafa Tezgider ile şehit Özer Camcı'nın isimlerinin verildiği sosyal dayanışma merkezinde program gerçekleştirildi.
Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda şehitler için dua edildi.
Vali Yunus Sezer, şehit Mustafa Tezgider'in annesi Nevriye Tezgider ve şehit Özer Camcı'nın annesi Necmiye Camcı ile sohbet etti ve taleplerini dinledi.
Programa, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan ile vatandaşlar katıldı.
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Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda, çok miktarda uyuşturucu, silah ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan şahıslarda yakalandı. Polis tarafından 11-17 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kurusıkı tabanca ve 239 fişek ele geçirildi. 3 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 9 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 51.56 gram ve 89 tablet uyuşturucu ele geçirilirken 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada ise hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine götürüldü.
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 1'i kadın toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan bir oto yıkama dükkanında 17 yaşındaki bir genç, tabancayla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, konteynerde intihar edildiği iddiasının gerçek olmadığını belirledi. İş yerinde çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Genç, yaklaşık iki hafta önce Adana'dan Antalya'ya gelmiş ve olayın gerçekleştiği konteynerde kalmaktaydı.
Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Fethiye ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde yapılan törende çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde de şehitleri anma programı düzenlendi. Bodrum ve Dalaman ilçelerinde de benzer törenler gerçekleştirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yapay zeka teknolojisinin kullanım şartlarının belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, yapay zekanın fırsatlarından yararlanmanın ve insanları zararlarından korumanın en etkili yolunun bu olduğunu söyledi. Blinken, yapay zekanın ilerlememizi hızlandırabileceğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, bazı hükümetlerin yapay zekayı kötü amaçlarla kullandığına dikkat çekerek, BM üyesi ülkelere güvenli yapay zeka kullanımını sağlamayı hedefleyen bir kararı desteklemeleri çağrısında bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladığı Konyaaltı Sahili'nde Boğaçayı Köprüsü ile liman arasındaki bölüm, yarın saat 15.00'te törenle hizmete açılıyor. Proje, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor.