Edirne Valiliği Semazen Grubu Üç Şerefeli Cami\'de Sema Gösterisi Yaptı

Edirne'de lise öğrencilerinden oluşan Edirne Valiliği Semazen Grubu, Üç Şerefeli Cami avlusunda sema gösterisinde bulundu.
Turizm Haftası kapsamında cuma namazı sonrası cami avlusunda gerçekleşen sema gösterisini namazdan çıkan cami cemaati izledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla üç ay önce Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden kurulan semazen grubu daha önce de Bulgaristan ve Yunanistan'da gösteri gerçekleştirdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada tarih ve kültür şehri Edirne'de güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, kısa bir süre önce kurulmasına rağmen semazen ekibinin başarılı gösteriler sunduklarını ifade etti.
Soytürk, sabah saatlerinde kalp krizine bağlı yaşamını yitiren Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar'a Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı ve sabır diledi.
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu semazen sanatçısı Sabahattin Harma da kurulalı çok kısa bir süre olmasına rağmen öğrencilerin başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.
Harma, kendilerine her konuda destek olan Vali Sezer başta olmak sema grubunun kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
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