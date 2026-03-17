Edirne Valisi Sezer\'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin yıl dönümü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer mesajında, Türk milletinin Çanakkale'de, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna gerektiğinde neleri feda edebileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Çanakkale'de geri dönmeyi asla düşünmeyen kahramanların yazdığı destanda, Türk milletinin topyekun ayağa kalkarak istiklaline ve istikbaline göz diken emperyalist güçlere karşı kanının son damlasına kadar mücadele ettiğini ifade eden Sezer, Çanakkale'nin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen mücadelenin unutulmaz bir simgesi olduğunu kaydetti.

Türk milletinin, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığı vatanını, bağımsızlığını ve özgürlüğünü şehitlere borçlu olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bu vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale destanının bütün kahramanlarını, vatan ve millet uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."