Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanlara başarı diledi - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanlara başarı diledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 663. yılına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Türk güreşinin geleneksel ögeleri ve özel uygulamalarıyla UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdiğini vurguladı. Vali Sezer, Türk güreşinin büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimi olduğunu ifade ederek, gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak için Kırkpınar'ın özelliklerine dokunmadan görevlerinin olduğunu belirtti.

04.07.2024 14:56
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanlara başarı diledi.

Vali Sezer, Kırkpınar Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında Rumeli'ye geçiş ve Edirne'nin fethi ile başlayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 663. yılına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk akıncıları Ali ile Selim'in başlattığı ve yüzyıllardır aralıksız süren Kırkpınar efsanesinin kendine has gelenekleri ve ögeleri ile UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girerek bir dünya markası olduğunu vurgulayan Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti:

"Er meydanı ve Türk güreşi, insan merkezli büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimidir. Türk güreşinin geleneksel olarak içinde barındırdığı, ağalık, altın kemer, zembil, kispet, cazgır, davul-zurna, peşrev, yağlanma, pehlivan ve başpehlivan gibi özel uygulamalar vardır ve bunların bütünü Kırkpınar'da vücut bulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te Türk güreşine önem vermiş, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a yazdığı mektupta 'Seni cihanda ün salmış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerin sırrını şu sözlerle izah ettiğini öğrendim, 'Ben güreşte arkamda Türk Milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.' Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Pehlivan ömrünün tam sağlıklı ve uzun sürmesini dilerim' demiştir."

Şimdi bize düşen görev atalarımızdan bizlere miras kalan ve 663 yıl boyunca aralıksız süren Geleneksel Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin kendine has özelliklerine dokunmadan gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin başpehlivanının belli olduğu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri'ne ev sahipliği yapmanın gururu ile Edirne'ye gelen yerli yabancı konuklara 'hoş geldiniz' diyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanlara başarı diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanlara başarı diledi - Son Dakika
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