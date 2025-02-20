Edremit Belediyesi'ne Yerel Yönetim Ödülü

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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, ortak akılla yürüttüğü projeleriyle 'Yerel Yönetim Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreninin 26 Şubat günü Fransa'da düzenleneceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Kentimiz adına kazandığımız bu başarıyı Avrupa Konseyi önünde taçlandıracak olmanın gururunu yaşayacağız" dedi.

Edremit Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle ilçeye prestijli bir ödül kazandırdı. Avrupa Konseyi ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından Edremit Belediyesi, 'Yerel Yönetim Ödülü'ne layık görüldü.

"Başarıyı Avrupa Konseyi önünde taçlandıracak olmanın gururunu yaşayacağız"

Kentin adını ülke genelinde ve Avrupa'da halkın desteğiyle duyurmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "26 Şubat Çarşamba günü Fransa'nın Strasbourg şehrinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi binasında düzenlenecek olan koordinasyon toplantısı ve sertifika törenine Edremitli hemşehrilerim adına katılacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kentimiz adına kazandığımız bu başarıyı Avrupa Konseyi önünde taçlandıracak olmanın gururunu yaşayacağız. Halkımızla birlikte, demokratik ve katılımcı bir anlayışla kentimiz geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.