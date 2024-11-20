Edremit\'te 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Van'ın Edremit ilçesinde 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Kasım'da ilçedeki metruk binada şüpheli bir kişinin uyuşturucu depoladığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin üzerinde ve metruk binada yapılan aramada 12 kilo 900 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.