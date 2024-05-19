Edremit Belediyesi, 19 Mayıs'ı Fener Alayı ve Suavi Konseriyle Kutladı

Güncel

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı fener alayı ve Suavi konseriyle kutladı.

Altınoluk Köy Meydanı'ndan başlayan fener alayında binlerce kişi meşaleler ve açılan 150 metrelik Türk ve bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar da fener alayına eşik etti.

Konser öncesinde konuşan Başkan Ertaş, gençlerin ve tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Başkan Ertaş, şunları söyledi:

"Bu özel gün, gençlerimize olan inancımızı ve geleceğe duyduğumuz güveni bir kez daha pekiştiriyor. Bizlere emanet edilen bu vatan topraklarını korumak, daha ileriye taşımak ve Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için gençlerimizin bilgiyle donanmış olması gerekmektedir. Bizler Edremit Belediyesi olarak, gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onların eğitimine, sporuna, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Ertaş'ın konuşmasının ardından sanatçı Suavi sahneye çıktı. Suavi, izleyiciler arasından gençleri sahneye davet ederek,"Tükenme" adlı türküsünü hep birlikte söyledi. Gecenin sonunda Ertaş tarafından Suavi'ye çiçek verildi. Hep birlikte söylenen "Memlektim" şarkısı ile konser sona erdi.