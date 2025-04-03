Edremit'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Güre Mahallesi kavşağında H.G.Ş. yönetimindeki 22 AAG 440 plakalı otomobil ile E.K'nın kullandığı 34 HHR 681 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

Kaza sonrası araçlarda yangın çıkma ihtimaline karşı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, önlem aldı.

Kazada yaralanan sürücüler H.G.Ş. ve E.K ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.