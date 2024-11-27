Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik 8 ikamete eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İkametlerde ve eklentilerinde yapılan aramada, 69 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram uyuşturucu madde, 5 gram skunk tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, şarjör ve bu tabancaya ait 5 mermi ile kesici alet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.