Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik 8 ikamete eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İkametlerde ve eklentilerinde yapılan aramada, 69 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram uyuşturucu madde, 5 gram skunk tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, şarjör ve bu tabancaya ait 5 mermi ile kesici alet ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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