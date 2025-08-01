Edremit\'te Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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