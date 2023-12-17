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Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada 1 kilo metamfetamin ve 2,7 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

17.12.2023 - 19:30,
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada metamfetamin ile esrar ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafif ticari araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde durdurulan araçta, özel eğitimli narkotik köpeği 'Yaşa' ile yapılan aramada 1 kilo metamfetamin ve 2,7 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Edremit\'te Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Esrar Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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Balıkesir, Edremit, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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