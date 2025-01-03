Edremit\'te Yangında İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki Coşkun Taşkın'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek söndürdü.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde evin ikinci katında Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu.

Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

-"Yangın çocukların olduğu bölümde çıkıyor"

İki çocuk sahibi baba Coşkun Taşkın ile anne Zehra Taşkın'ın yangın sırasında evin alt katında bulundukları, çiftin kendilerini son anda dışarı attığı öğrenildi.

İlk incelemelerde çocukların odasından başladığı, sonrasında evin her tarafına yayıldığı belirlenen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ölen kardeşlerin babaannesi Zeliha Taşkın (65), AA muhabirine, kendisinin de bitişikteki evde yaşadığını anlattı.

Alevleri görür görmez kendisini dışarıya attığını belirten Taşkın, "Biz geldiğimizde gelinim elinde yorgan, aşağı iniyordu. Beni merdivenden içeri sokmadı. Soksaydı belki ben kurtaracaktım. Çocuklar için kendimi feda edecektim." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın da yangının gece saatlerinde çıktığını vurgulayarak, "Maalesef çok üzgünüz, iki yavrumuz hayatını kaybetti. Devletimiz, güvenlik güçleri gerekli tahkikatı yapıyor. Hepimizin başı sağ olsun, çok üzgünüz. Ailemize sabırlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dereli Mahallesi Muhtarı Nuri Özdemir de mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirtti.

İtfaiye ekiplerinin görevini yaptığını kaydeden Özdemir, "Gerekli her şey yapıldı. Yangının nasıl çıktığı belli değil. Anne baba evdeler ama kendilerini sokağa attılar. Çocukların yanında değiller. Yangın çocukların olduğu bölümde çıkıyor. Ben geldiğimde evin çatısı yanıyordu." ifadesini kullandı.

Bu arada Taşkın kardeşlerin cenazelerinin, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından defnedileceği öğrenildi.