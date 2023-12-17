Edremit\'te yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hafif ticari araçta yapılan aramada 1 kilo 514 gram sentetik uyuşturucu ile 2,7 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu taşındığı belirlenen araca yönelik operasyon düzenlendi.

Söz konusu araçta narkotik dedektör köpeği "Yaşa" ile yapılan aramada, kaporta kısmına gizlenmiş 1 kilo 514 gram sentetik uyuşturucu ve 2,7 gram esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.