Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den Öğrencilere 'Orantısız Müdahale' Tepkisi: Dehşete Düşüren Sahnelerle Karşı Karşıya Kaldık

(İZMİR) - İzmir Alsancak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden öğrencilere destek veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, polisin öğrencilere uyguladığı orantısız müdahaleye tepki göstererek "Hepimizi dehşete düşüren sahnelerle karşı karşıya kaldık. Bunların hiçbirisini mantıken ya da mevzuat açısından açıklamak mümkün değil. Ancak bunlar yeni de değil aslında. Şu anda sadece çocuklar, eylemlerini gerçekten kendi fikirlerini duyurmak için dışarı çıkarak ifade ediyorlar" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 4.gününde eylemler devam ediyor. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının protesto eden İzmirli üniversite öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Öğrencilere destek olmaya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, eylemlerde polisin uyguladığı orantısız müdahaleye tepki gösterdi.

"Hiçbir şekilde memura mukavemet söz konusu değil"

Öğrencilerin anayasal haklarını kullandığının altını çizen Sengel, şunları söyledi:

"Bu noktada bir hukukçu olarak konuşmam gerekiyor. Her şeyden önce anayasal bir haktır. İnsanlar, fikir özgürlüklerini ifade edebilmek ve haklı taleplerini dile getirebilmek için meydanlara, sokaklara çıkarlar. Avrupa'nın her yerinde bunu görüyoruz zaten. Bir tren kazasının akabinde Avrupa'da yükselen sesler, söylemler, en doğal haklarından biri. Kaldı ki bu gençlerin hepsi bizim çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Üniversite gençleri, geleceğine dair Türkiye'de umudu hala olan ve o umudu yaşatmak için çaba sarf eden insanlar olarak bir araya geliyorlar ve sadece yürüyorlar. Hiçbir şekilde memura mukavemet söz konusu değil. Hiçbir şekilde onların yapmış olduğu fiziksel bir müdahale söz konusu değilken karşılarında bu kadar orantısız güç görüyor olmaları ve engellenmeleri, hiçbir mevzuatta karşılığı olmayan ve kabul edilebilecek bir durum olmadığı herkes tarafından aşikar."

"Hepimizi dehşete düşüren sahnelerle karşı karşıya kaldık"

Eyleme katılan öğrencilerin şiddet kullanılarak gözaltına alınmasını da değerlendiren Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"Orantısız bir güç uygulanıyor. Dün hepimizi dehşete düşüren sahnelerle karşı karşıya kaldık. Bağırış, çağırış, yaka paça alınan gencecik kızlarımız, çocuklarımız vardı. Bunların hiçbirisinin mantıken ya da mevzuat açısından açıklanacak bir durum olmadığı ortada. Ancak bunlar yeni de değil aslında. Şu anda sadece çocuklar, eylemlerini gerçekten kendi fikirlerini duyurmak için dışarı çıkarak ifade ediyorlar. Twitter'dan herhangi bir şey yazanlara da yıllardır müdahale ediliyor. 16 yaşındaki bir çocuk sosyal medya hesabından bir şey yazıyor ve ertesi gün kapısında emniyet güçlerini bitiyor. Bunların hiçbirisini bir hukukçu olarak anlatmam mümkün olmadığı gibi bu sorulara benzer pek çok soru geldiğinde de 'Şu anda akli melekelerimi çalıştırarak veremeyeceğim cevaplar var'. Tam olarak bunu söylüyorum"

"Bütün kötü gidişata rağmen senin tek bir şey yapman gerekiyor"

Tüm vatandaşlara CHP'nin ön seçimi kapsamında partiye üye olmayan vatandaşlara da açık olan dayanışma sandıklarında oy kullanma çağrısında bulunan Sengel, şunları söyledi:

"CHP, bütün Türkiye'de yaklaşık 6 bin sandık kuruyor. Dayanışma sandıkları ve üyeler için sandıklar kuruyor. Bu sandıkları kurarken de şöyle bir ifade kullanıyor: Biz geleceğe sahip çıkabilmek için, Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi, 'milletime kendimi emanet ediyorum' dediği için bütün milletimize açtığımız sandıklarımız var. Sandıklarımız herkesin kendi ikametgahına yakın bir yerde ya da nerede bulunuyorlarsa orada olacak. 'Ben de bir şeylerin artık değişmesini istiyorum' diyen herkesi sandığa davet ediyorum. Bir partiye üye olup olmamak önemli değil. Hangi partiye mensup olduğun önemli değil. Ama bütün kötü gidişata rağmen senin tek bir şey yapman gerekiyor: O da sandığa gidip, tıpkı referandum gibi düşünüp bir şeylerin değişmesi gerektiğini ifade edebilmek için herkesi sandıklara davet ediyoruz."

Olaysız yürüyüş gerçekleştirildi

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce öğrenci, Talatpaşa Bulvarı üzerinden "Hak, hukuk, adalet", "Hükümet istifa", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla İzmir Limanı'na doğru yürüyüşe geçti. Limandan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne giren öğrenciler, sloganlar ve müzik eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na dönerek CHP'nin 'demorkasi nöbeti' kapsamında düzenlediği mitinge katıldı.