Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den Öğrencilere 'Orantısız Müdahale' Tepkisi: Dehşete Düşüren Sahnelerle Karşı Karşıya Kaldık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den Öğrencilere 'Orantısız Müdahale' Tepkisi: Dehşete Düşüren Sahnelerle Karşı Karşıya Kaldık

Geniş Video İzle

İzmir Alsancak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden öğrencilere destek veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, polisin öğrencilere uyguladığı orantısız müdahaleye tepki göstererek "Hepimizi dehşete düşüren sahnelerle karşı karşıya kaldık. Bunların hiçbirisini mantıken ya da mevzuat açısından açıklamak mümkün değil. Ancak bunlar yeni de değil aslında. Şu anda sadece çocuklar, eylemlerini gerçekten kendi fikirlerini duyurmak için dışarı çıkarak ifade ediyorlar" dedi.

23.03.2025 01:59  Güncelleme: 02:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Alsancak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden öğrencilere destek veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, polisin öğrencilere uyguladığı orantısız müdahaleye tepki göstererek "Hepimizi dehşete düşüren sahnelerle karşı karşıya kaldık. Bunların hiçbirisini mantıken ya da mevzuat açısından açıklamak mümkün değil. Ancak bunlar yeni de değil aslında. Şu anda sadece çocuklar, eylemlerini gerçekten kendi fikirlerini duyurmak için dışarı çıkarak ifade ediyorlar" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 4.gününde eylemler devam ediyor. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının protesto eden İzmirli üniversite öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Öğrencilere destek olmaya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, eylemlerde polisin uyguladığı orantısız müdahaleye tepki gösterdi.

"Hiçbir şekilde memura mukavemet söz konusu değil"

Öğrencilerin anayasal haklarını kullandığının altını çizen Sengel, şunları söyledi:

"Bu noktada bir hukukçu olarak konuşmam gerekiyor. Her şeyden önce anayasal bir haktır. İnsanlar, fikir özgürlüklerini ifade edebilmek ve haklı taleplerini dile getirebilmek için meydanlara, sokaklara çıkarlar. Avrupa'nın her yerinde bunu görüyoruz zaten. Bir tren kazasının akabinde Avrupa'da yükselen sesler, söylemler, en doğal haklarından biri.  Kaldı ki bu gençlerin hepsi bizim çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Üniversite gençleri, geleceğine dair Türkiye'de umudu hala olan ve o umudu yaşatmak için çaba sarf eden insanlar olarak bir araya geliyorlar ve sadece yürüyorlar. Hiçbir şekilde memura mukavemet söz konusu değil. Hiçbir şekilde onların yapmış olduğu fiziksel bir müdahale söz konusu değilken karşılarında bu kadar orantısız güç görüyor olmaları ve engellenmeleri, hiçbir mevzuatta karşılığı olmayan ve kabul edilebilecek bir durum olmadığı herkes tarafından aşikar."

"Hepimizi dehşete düşüren sahnelerle karşı karşıya kaldık"

Eyleme katılan öğrencilerin şiddet kullanılarak gözaltına alınmasını da değerlendiren Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"Orantısız bir güç uygulanıyor. Dün hepimizi dehşete düşüren sahnelerle karşı karşıya kaldık. Bağırış, çağırış, yaka paça alınan gencecik kızlarımız, çocuklarımız vardı. Bunların hiçbirisinin mantıken ya da mevzuat açısından açıklanacak bir durum olmadığı ortada. Ancak bunlar yeni de değil aslında. Şu anda sadece çocuklar, eylemlerini gerçekten kendi fikirlerini duyurmak için dışarı çıkarak ifade ediyorlar. Twitter'dan herhangi bir şey yazanlara da yıllardır müdahale ediliyor. 16 yaşındaki bir çocuk sosyal medya hesabından bir şey yazıyor ve ertesi gün kapısında emniyet güçlerini bitiyor. Bunların hiçbirisini bir hukukçu olarak anlatmam mümkün olmadığı gibi bu sorulara benzer pek çok soru geldiğinde de 'Şu anda akli melekelerimi çalıştırarak veremeyeceğim cevaplar var'. Tam olarak bunu söylüyorum"

"Bütün kötü gidişata rağmen senin tek bir şey yapman gerekiyor"

Tüm vatandaşlara CHP'nin ön seçimi kapsamında partiye üye olmayan vatandaşlara da açık olan dayanışma sandıklarında oy kullanma çağrısında bulunan Sengel, şunları söyledi:

"CHP, bütün Türkiye'de yaklaşık 6 bin sandık kuruyor. Dayanışma sandıkları ve üyeler için sandıklar kuruyor. Bu sandıkları kurarken de şöyle bir ifade kullanıyor: Biz geleceğe sahip çıkabilmek için, Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi, 'milletime kendimi emanet ediyorum' dediği için bütün milletimize açtığımız sandıklarımız var. Sandıklarımız herkesin kendi ikametgahına yakın bir yerde ya da nerede bulunuyorlarsa orada olacak. 'Ben de bir şeylerin artık değişmesini istiyorum' diyen herkesi sandığa davet ediyorum. Bir partiye üye olup olmamak önemli değil. Hangi partiye mensup olduğun önemli değil. Ama bütün kötü gidişata rağmen senin tek bir şey yapman gerekiyor: O da sandığa gidip, tıpkı referandum gibi düşünüp bir şeylerin değişmesi gerektiğini ifade edebilmek için herkesi sandıklara davet ediyoruz."

Olaysız yürüyüş gerçekleştirildi

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce öğrenci, Talatpaşa Bulvarı üzerinden "Hak, hukuk, adalet", "Hükümet istifa", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla İzmir Limanı'na doğru yürüyüşe geçti. Limandan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne giren öğrenciler, sloganlar ve müzik eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na dönerek CHP'nin 'demorkasi nöbeti' kapsamında düzenlediği mitinge katıldı.

Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Ekrem İmamoğlu, Politika, Alsancak, Selçuk, Güncel, Hukuk, Çocuk, İzmir, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den Öğrencilere 'Orantısız Müdahale' Tepkisi: Dehşete Düşüren Sahnelerle Karşı Karşıya Kaldık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:07:55. #7.13#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den Öğrencilere 'Orantısız Müdahale' Tepkisi: Dehşete Düşüren Sahnelerle Karşı Karşıya Kaldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement