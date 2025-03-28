Efes Selçuk Belediyesi Bayram Tatili Çalışma Programını Açıkladı - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi Bayram Tatili Çalışma Programını Açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kapsamında Efes Selçuk Belediyesi'ne bağlı işletmelerin çalışma saatleri belirlendi. Bazı işletmeler bayramın ilk günü kapalı olacakken, diğerleri belirli saatlerde hizmet verecek.

28.03.2025 12:20  Güncelleme: 13:40
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(İZMİR)- Ramazan Bayramı tatili kapsamında Efes Selçuk Belediyesi'ne bağlı işletmelerin çalışma programları belli oldu. Belediye işletmelerinden bazıları bayramın ilk günü kapalı olacak, bazı işletmeler de gün içinde açılarak hizmet vermeye devam edecek.

Bayramın ilk günü; Halk Mark-ET, Çamaşırhane, Belevi Çayhane, Ekmek Büfeleri, Efesium, Engelsiz Kafe, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri, Efes Kantin ve Efes Tarlası Bakkalı kapalı olacak.

Diğer yandan Carpouza Cafe, Pamucak Restoran, Pamucak Sahil Büfe, Ferahlı Kafe ve Ferahlı Büfe saat 12.00'de açılacak. Ayrıca, Bi'Tek Efes saat 16.00'da hizmet vermeye başlayacak.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde belediyeye ait tüm açık tesisler normal çalışma saatlerine dönecek. Ancak, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri ve Efes Kantin bayram boyunca kapalı kalacak.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayram süresince vatandaşların belediye tesislerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirterek, "Belediye işletmelerimizin bayramda da yoğun ilgi göreceğini düşünerek çalışma saatlerinde bazı düzenlemeler yaptık. Tüm Efes Selçuklular'ı ve kentimize gelen ziyaretçilerimiz bayramda işletmelerimize bekliyoruz" dedi.

Efes Selçuklu vatandaşlar, bayram süresince belediye ile ilgili talep ve şikayetlerini SELBİM üzerinden iletebilecek, SELBİM'E 444 8 892 numaralı telefondan ya da 0533 814 33 37 numaralı Whats App hattından ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi Bayram Tatili Çalışma Programını Açıkladı - Son Dakika

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