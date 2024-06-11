Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ABD'deki Roketçilik Yarışması Spaceport America Cup 2024'e Davet Edildi - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ABD'deki Roketçilik Yarışması Spaceport America Cup 2024'e Davet Edildi

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ABD\'deki Roketçilik Yarışması Spaceport America Cup 2024\'e Davet Edildi

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ege Aerospace Takımı, ABD'deki roketçilik yarışması Spaceport America Cup 2024'e davet edildi. Takım, üniversite rektörü tarafından tebrik edildi ve ülkemizin önde gelen şirketlerinin sponsorluğunda çalışmalarını sürdürüyor.

11.06.2024 10:55
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Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ege Aerospace Takımı'nın ABD'deki roketçilik yarışması Spaceport America Cup 2024'e davet edildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre farklı mühendislik bölümlerinden 7 öğrencinin oluşturduğu Ege Aerospace Takımı, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Ege Aerospace Takımı Kaptanı ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Enes Bitigen, milli teknoloji hamlesi kapsamında Mühendislik Fakültesi bünyesinde 3 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Geliştirdikleri projelerle ulusal yarışmalarda elde ettikleri başarıları uluslararası arenaya taşımayı hedeflediklerini bildiren Bitigen, şunları kaydetti:

"Ege Aerospace Takımı olarak ABD'de düzenlenecek dünyanın en büyük roketçilik yarışması olan Spaceport America Cup 2024'e davet edildik. 17-22 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmaya 7 kişilik bir ekiple katılım sağlayacağız. Kansan, Roketsan, Aselsan ve TEI gibi ülkemizin önde gelen şirketlerinin sponsorluğunda ilerlemekteyiz. Ülkemizin ve üniversitemizin uzay çalışmalarına katkıda bulunmak ve nitelikli mühendisler yetiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda durmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Prof. Dr. Necdet Budak ise takım üyelerini, ülke sınırlarının ötesinde düzenlenen önemli organizasyonlardan davet almalarından dolayı tebrik ederek, "Hazırladıkları yenilikçi projelerle hem üniversitemiz markasına hem de kendi kariyer hedeflerine yönelik çalışmalar yürütüyorlar. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden gençlerimizi bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ABD'deki Roketçilik Yarışması Spaceport America Cup 2024'e Davet Edildi - Son Dakika

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