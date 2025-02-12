Ege'de Tsunami Riski Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ege'de Tsunami Riski Değerlendirildi

Ege\'de Tsunami Riski Değerlendirildi

Aydın Valisi, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilikle ilgili tsunami ve deprem risklerini açıkladı.

12.02.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin, "Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda, kıyılardaki su seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu." dedi.

Vali Canbolat, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Salonunda Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik düzenlenen, "Olası Risk Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Meydana gelebilecek muhtemel büyük bir deprem, tsunami veya bir volkanik patlamanın ülke kıyıları için oluşturabileceği tehlike ile alınması gerekli önlemleri masaya yatırdıklarını bildiren Canbolat, toplantıyı kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ve uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ege Denizi'nde yaşanan hareketliliğin yol açacağı muhtemel risklerin değerlendirildiğini aktaran Canbolat, AFAD Başkanlığı ile koordineli şekilde yerel yönetimlerden güvenlik güçlerine, akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarla riskleri en aza indirmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Toplantıda deprem, tsunami risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planlarının detaylı şekilde ele alındığını vurgulayan Canbolat, şöyle devam etti:

"Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda, kıyılardaki su seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Aydın İl Afet Müdahale Planı kapsamında kapasite ve ihtiyaç analizleri de yapılmıştır. Plana uyumlu Kuşadası, Didim ve Söke İlçe Afet Müdahale Planı ivedi olarak hazırlandı. AFAD Başkanlığı tarafından olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi gönderilerek 24 saat esasına göre personel görevlendirilmesi yapılmış ve aynı çalışma prensibiyle Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerimizde kıyılara gerekli duyurunun yapılabilmesi için merkezi ezan sistemi aktif hale getirilmiştir."

"Denizin çekilmesi tamamen meteorolojik bir durumdur"

Vali Canbolat, AFAD Başkanlığı tarafından 5 ilden 39 arama ve kurtarma personelinin Kuşadası ve Didim ilçelerinde konuşlandırıldığını anımsattı.

Son günlerde basında, denizlerde su çekilmesiyle ilgili haberlerin yer aldığını aktaran Canbolat, şu bilgileri verdi:

"Denizin çekilmesi tamamen meteorolojik bir durumdur. Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilikle bunun hiç ilgisi bulunmamaktadır. Devletimizin ilgili bütün bakanlıkları ve kurumları AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi, Deprem Danışma Kurulu ve bilim insanları süreci yakinen takip etmektedirler ve bütün riskler 7/24 takip edilip ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmelerini özellikle rica ediyorum."

Toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanı Hikmet Eroğlu, AFAD Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ile AFAD Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı katıldı.

Kaynak: AA

Yakup Canbolat, Yerel Yönetim, Ege Denizi, Politika, Sağlık, Deprem, Güncel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege'de Tsunami Riski Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
17:41 Zahide Yetiş’in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu’nu karıştırdı Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
03:46 Kilauea’da korkutan hareketlilik Yeniden lav püskürtmeye başladı Kilauea'da korkutan hareketlilik! Yeniden lav püskürtmeye başladı
02:46 Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek
01:34 278 hakim ve savcının ataması yapıldı 278 hakim ve savcının ataması yapıldı
01:16 Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 AB, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımlarını kınadı AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı
00:16 Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı’nı Ukrayna’ya yolluyor Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor
00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 19:11:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ege'de Tsunami Riski Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.