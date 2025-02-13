Ege Denizi'nde 4,6 Büyüklüğünde İki Deprem

Ege Denizi'nde saat 18.40 ve 18.42'de 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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