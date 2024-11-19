Eğirdir Gölü\'nde Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte

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Eğirdir Gölü'nde tehlike çanları: Suyun seviyesi ortalama 4 metreye kadar düştü

Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse: "Göl yaklaşık 5 metre su kaybetmiş durumda. Suyun seviyesi ortalama 4 metreye kadar düştü"

"Suyun çekilmesi nedeniyle balıkçılık neredeyse imkansız hale geldi"

ISPARTA - Türkiye'nin en büyük içme suyu rezervlerinden dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü, kuraklık ve kontrolsüz su kaybı nedeniyle hızla çekiliyor. Eğirdir Gölü'nde bulunan düdenler nedeniyle gölün yaklaşık 5 metre su kaybettiğini belirten Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, "Eğer göl kurursa, Isparta'nın tarıma dayalı ekonomisi çöker. Göl yaklaşık 5 metre su kaybetmiş durumda. Suyun seviyesi ortalama 4 metreye kadar düştü" dedi.

Türkiye'nin en büyük içme suyu rezervlerinden ve dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü, kuraklık ve kontrolsüz su kaybıyla hızla çekiliyor. Göldeki suyun çekilmesi sonucu ortaya çıkan devasa düdenler, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 15 gün süren çalışmalarla kapatılmıştı.

"Su gitti, yaşam tehlikede"

Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, balıkçılarla birlikte Barla Boyalı Süpürgelik mevkiinde yaptığı incelemelerde durumun vahametini gözler önüne serdi. Küçükköse, "Dört yıl önce teknelerle açıldığımız bu bölgede şimdi yürüyebiliyoruz. Göl yaklaşık 5 metre su kaybetmiş durumda. Suyun seviyesi ortalama 4 metreye kadar düştü. Özellikle lodosta ağlarımız aşırı otlanıyor, suyun çekilmesi nedeniyle balıkçılık neredeyse imkansız hale geldi" dedi.

"Kerevitler ölüyor, göl yaşamı yok oluyor"

Kuraklık nedeniyle göl ekosisteminin ciddi zarar gördüğüne dikkat çeken Küçükköse, güneş ışınlarının etkisiyle aşırı otlanma ve oksijen yetersizliğinin göldeki kerevit ve diğer su canlılarının ölümüne yol açtığını ifade etti. "Sezonun son aylarında balıkçılar olarak büyük zorluklar yaşadık. Gölün çekilmesi sadece balıkçılığı değil, tüm ekosistemi tehdit ediyor" diye konuştu.

"Eğirdir Gölü kurursa, Isparta tarımı çöker"

Eğirdir Gölü'nün yalnızca su kaynağı değil, aynı zamanda bölge ekonomisinin can damarı olduğunu belirten Küçükköse, "Eğer göl kurursa, Isparta'nın tarıma dayalı ekonomisi çöker. Göl, sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda geçim kaynağı. Devlet Su İşleri ve diğer yetkililerden acil çözüm bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu.