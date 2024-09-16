Eğitim-İş\'ten MEB\'e Eylem

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(ANKARA) - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), okullardaki temizlik ve güvenlik personeli eksikleri başta olmak üzere yeni eğitim-öğretim yılındaki sorunlara dikkati çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylemdeydi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kamer Özbay, "Okullarda gerekli hijyenin sağlanması, temizlik sorunlarının giderilmesi, iş gücü uyum protokolünün iptal edilmesi, temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacının kalıcı kadrolu personelle sağlanmasına" ilişkin taleplerini sıraladı. Özbay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Eğitim İş Genel Başkanı Kamer Özbay, okullardaki temizlik personeli eksiği olduğunu belirterek temizlik işlerini öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptığını aktardı.

Eğitim-İş, okullardaki hijyen sorunlarının gösterildiği görselleri, faraş ve çöp poşetleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı önüne bıraktı. Eğitim İş Genel Başkanı Özbay, şunları söyledi:

"Eğitimde yarattığınız tahribatın her birinin hesabını soracağız. Bu tablonun sorumlusu Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bugün okullarda öğretmenler ellerinde süpürgeyle, faraşla öğrencileriyle birlikte okullarını temizlemeye çalışıyor. Okullara, eğitime ayrılmayan bütçe sebebiyle eğitim ortamında rezalet yaşanıyor. Bu rezaletin sorumlusu en başta sizsiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Bu kötü tablonun sorumlusu AKP iktidarıdır."

"Okullar kaderine terk edilmiş durumda"

Eğitim-İş'in okullardaki sorunlar çözülene kadar ses yükseltmeye devam edeceklerini kaydeden Özbay, şöyle devam etti:

"Eğitim-İş olarak, okullarda gerekli hijyenin sağlanması, temizlik sorunlarının giderilmesi, okulların daha güvenli olması, iş gücü uyum protokolünün iptal edilmesi, temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacının kalıcı kadrolu personelle sağlanması için eğitim emekçileri, demokratik kitle örgütleri ve velilerimizle birlikte tüm Türkiye'de alanlardayız. Aydınlık yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın yetiştirildiği okullar tam anlamıyla kaderine terk edilmiş durumda. Eğitim-İş olarak yıllardır okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için işinin uzmanı insanların kadrolu biçimde istihdam edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz."

"Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduk"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduklakını bildiren Özbay, "Eğitim-İş olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunduk. Dün bu konuda farkındalık yaratmak için sosyal medya platformlarında "Sağlıklı eğitim, güvenli okul" notuyla paylaşımlarda bulunduk. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde haykırıyoruz. Sağlıklı eğitim, güvenli okul istiyoruz. Türkiye'nin her ilindeki meydanlardan sesleniyoruz. Savaşlarda bile hedef alınmayan, dünyanın en güvenilir binaları olması gereken devlet okullarının pisliğe ve dış tehditlere terk edilmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.