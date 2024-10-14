Eğitim-Sen'den giyinme dersine tepki - Son Dakika
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Eğitim-Sen'den giyinme dersine tepki

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Eğitim-Sen, MEB'in kadın öğretmenlere giyinme dersi vermesini cinsiyetçi bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

14.10.2024 11:12
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OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Simge Yardım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), kadın öğretmenlere "giyinmeyi öğretmek" için iktidara yakın Enstitü Sosyal ile birlikte vereceği "Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları" derslerine tepki gösterdi. Yardım, " Kadınların nasıl yaşayacakları, nasıl çalışacakları, nasıl giyinecekleri bir biçimiyle tariflenmeye çalışıyor. Tariflendirme sonucunda da bir 'makbul kadın' yaklaşımı hakim kılınmak isteniyor. Emeğimize, kimliğimize, bedenlerimize, yaşamlarımıza sahip çıkan bir mücadeleyi örgütlüyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadın öğretmenlere "giyinmeyi öğretmek" iktidara yakın sivil toplum kuruluşu Enstitü Sosyal ile birlikte eğitim verecek. İstanbul'daki ilçelerde başlayacak "Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları" dersleri, 18 Ekim'de başlayacak.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, MEB'in Enstitü Sosyal ile vereceği "giyinme" derslerini Anka Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yardım, eğitimin AK Parti iktidarının "kadın düşmanı" ve kadınların haklarına dönük her geçen gün saldırıların devamı olarak nitelendirdi.

"Makbul kadın yaklaşımı hakim kılınmak isteniyor"

Yardım, "Uzunca bir süredir kadınların bedenlerine, kimliklerine, yaşamlarına dönük ciddi bir saldırı süreci var. Kadınların nasıl yaşayacakları, nasıl çalışacakları, nasıl giyinecekleri bir biçimiyle tariflenmeye çalışıyor. Tariflendirme sonucunda da bir 'makbul kadın' yaklaşımı hakim kılınmak isteniyor. Kadınlar açısından bir dizayn söz konusu. Bunu iktidar uzun bir süredir sürdürüyor ve sürdürme araçlarından birisi de eğitim politikaları" diye konuştu.

"Çocuklar da bu anlayışla dizayn ediliyor"

Eğitim-Sen'in cinsiyetçi eğitim politikalarına karşı uzun bir süredir itirazlarını sürdürdüğünün altını çizen Yardım, "Eğitim politikalarından, müfredatından, proje protokollerinden bir bütün eğitim politikaları, cinsiyetçiliği derinleştiren, kadına yönelik şiddeti arttıran bir anlayışla hareket ettiriliyor. Çocuklar da bu anlayışla dizayn ediliyor" dedi.

"Daha fazla disiplin soruşturmasıyla karşılaşmak mümkün"

Kadın öğretmenlere verilecek olan eğitimin, MEB'in cinsiyetçi eğitim yaklaşımı politikasından bağımsız olarak görülemeyeceğini söyleyen Yardım, şöyle konuştu:

"Çünkü MEB'in uzunca bir süredir sürdürdüğü ve müfredat tartışmalarına da baktığımızda aslında nasıl bir toplum istediği açıkça bir biçimiyle karşımızda duruyor. Eğitim emekçilerine de benzer bir süreç dayatılıyor. Kadın eğitim emekçileri arkadaşlarımız daha öncesinde de kıyafetlerinden dolayı soruşturmalara maruz kaldılar. Disiplin süreciyle baskı altına alınmaya çalışıldılar. Önümüzdeki dönemde de kadınlara daha fazla baskı, mobbing, ayrımcılık olarak geleceğini ön görmek mümkün. Daha fazla disiplin soruşturmasıyla karşılaşmak mümkün. Bugün makbul kadınlık ile makbul öğretmenliği de tarifleyen bir iktidar anlayışı söz konusu. Biz kadınlar, tüm bu politikalara karşı çok güçlü bir mücadeleyi örgütlüyoruz. Emeğimize, kimliğimize, bedenlerimize, yaşamlarımıza sahip çıkan bir mücadeleyi örgütlüyoruz. Eğitim emekçilerinin kendi bedenleri ve hakları için dayatılan bu normlara karşı ortak ve güçlü bir mücadeleyi örgütlemesi ve ses çıkarması gereken süreci örgütlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Sen'den giyinme dersine tepki - Son Dakika

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