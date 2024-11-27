Eğitim Yatırımları İçin Ziyaretler

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AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Diktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette kentteki eğitim öğretim yatırımları, okulların fiziki altyapıları, öğrenci kapasitesi ve öğretmen ihtiyaçları konularında istişarede bulunduklarını aktaran Sarıçam, ayrıca ilçelerdeki eğitim kurumlarında öncelikli ihtiyaçların giderilmesi konusunda çözüm odaklı değerlendirmeler yaptıklarını kaydetti.

Atlar aşılandı

Vize ilçesinde haralarda yetiştirilen atlar aşılandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, veterinerler tarafından at çiftlikleri ziyaret edilerek safkan atların koruyucu aşılarının yapıldığı belirtildi.

Koruyucu aşıların belirli periyotlarda gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, aşılama çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaymakam Balaban'a ziyaret

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, öğrencileri makamında kabul etti.

Balaban, ziyarette bir süre öğrenciler ile sohbet etti.

Öğrencilerin isteklerini de dinleyen Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.