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Eğitimde Sessiz Devrim

Eğitimde Sessiz Devrim

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye’nin eğitimde sessiz devrim gerçekleştirdiğini açıkladı.

13.09.2024 19:17
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim anlamında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Tekin, Sinop'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alımı yapan Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında yaptığı atılımlara ilişkin örnekler vererek, derslik başına düşen öğrenci sayısının 22-24 bandına kadar düştüğünü söyledi.

Hayata geçirdikleri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin birileri tarafından, "Türkiye modeli mi olurmuş?" denilerek eleştirilmesine anlam veremediklerini dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Aynı kişiler konuşmalarının devamında Finlandiya modelinin, Singapur modelinin erdemlerini anlatıyor. Türkiye gerçekten eğitim anlamında sessiz bir devrim gerçekleştirdi. Bu kadar devrimi gerçekleştirdikten sonra şimdi eğitim öğretim süreçlerinin içeriğine ilişkin adımlar atma noktasındayız. Bütün bunları yaparken eğitimde atılan demokratikleştirici, hukuk devletinin temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan hususlarını da ihmal etmedik. Eğitim öğretim sistemimizde başörtüsünden tutun, ders kitapları ve müfredatımızdaki ötekileştirici, ayrıştırıcı ve başka grupları tahkir edici ifadelerin tamamı müfredatımızdan çıkarıldı. Bunlar çok önemli şeyler."

Eğitim alanında yaptıklarının ortada olduğunu ifade eden Tekin, "Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dediği gibi, 'Biz yaptık artık yeter' demiyoruz. Yaptık, yapmaya devam edeceğiz, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Çünkü milletimiz daha iyisine layık, daha güzeline layık." dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile artık eğitim alanında yeni bir şeyler yaptıklarını aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Dünyanın her tarafında artık eğitim öğretim süreçleri, bilgi vermekten bilgilerin beceriye dönüşmesine evirilmiş durumda. Biz hala şunu dersek eğer, 'Yok biz bu mantıkla devam edelim, çocuklarımıza ezberletelim', dünyanın gerisinde kalırız ama bize itiraz ediyorlar. Diyorlar ki, 'Neden bunu yapıyorsunuz?'. İşte bunun için yapıyoruz, dünyadaki örneklerimizle rekabet edebilmek için. Başka ne yaptık, dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi biz de çocuklarımızın pedagojik anlamda seviyelerine uygun olmayan içerikleri ileriki öğrenme dönemlerine öteledik. Yani bazı konularımız var ki çocuklarımızın şimdi değil, lisans ya da ön lisans programlarında alması daha doğru olacaktır. İşte bu nedenle öteledik."

Konuşmasının ardından öğrenci, öğretmen ve diğer ilgililerle Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi'nin açılışını yapan Tekin, daha sonra Sinop Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen bayrak çekme törenine katıldı.

Kaynak: AA

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