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Eğitimlerle Daha Donanımlı Personel

Eğitimlerle Daha Donanımlı Personel

Seydişehir'de afet yönetimi için itfaiye ve belediye çalışanlarına temel eğitim verildi.

01.10.2024 16:50
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve itfaiye çalışanlarına yönelik "Kentsel Arama Kurtarma Temel Eğitimi" verildi.

İlçedeki Kuğulu Tabiat Parkı'nda, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli eğitmenler tarafından verilen eğitimi izleyen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu çalışma hakkında bilgi aldı.

Bir hafta süren eğitimde katılan personele, Söndürme Maddeleri ve Ekipmanları, Yangına Müdahale Esasları, Temel İlkyardım Bilgisi, Kurtarma Ekipmanları ve Kullanım Teknikleri, Trafik Kazalarına Müdahale, Yangın Önleme Tedbirleri, Olay Yeri Yönetimi ve Belediyelerde Afet Yönetimi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Çalışmaları izleyen Başkan Ustaoğlu, "İlçemizde görev yapan personelin eğitimlerle daha donanımlı hale getirilmesini hedefliyoruz. Eğitimler kapsamında, yangınlara, trafik kazalarına, kimyasal ve biyolojik olaylara, asansör kazalarına, kentsel arama, kırsal arama, enkaz altında arama, kurtarma gibi birçok konuda detaylı bilgi veriliyor. Eğitimin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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