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Ehliyetsiz Sürücü Yargılanıyor

Samsun'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti, duruşma başladı.

24.09.2024 16:17
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Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, otomobille çarptığı motosikletli kuryenin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya trafik kazasında hayatını kaybeden Sefa Şerif Efe'nin annesi Songül Maraşlı ve babası Ömer Efe ile taraf avukatları katıldı.

Hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanan sanık M.B. (17) ise üniversiteye gittiğini mazeret göstererek duruşmaya gelmedi.

Songül Maraşlı Efe, mahkemedeki ifadesinde, 23 yaşındaki oğlunu ehliyetsiz bir sürücünün sorumsuz davranışı nedeniyle kaybettiğini belirterek, "5 aydır derin üzüntü içerisindeyim. En üst maddeden cezalandırılmasını talep ederim." dedi.

Sefa Şerif Efe'nin avukatı ise Efe'nin kuryelik yaparak geçimini sağlamaya çalıştığını dile getirerek, "Ehliyetsiz, trafik kurallarını ihlal eden, kazaya sebebiyet veren sorumsuz bir vatandaşın kurbanı olmuştur. Kaza tespit tutanağı incelendiğinde olayın ne şekilde olduğu anlaşılacak ve olayın vehameti ortaya çıkacaktır. Biz sanığın eylemlerinin bilinçli taksire girdiğini düşünüyoruz. Sanığın üst maddeden ve hakkında bilinçli taksir hükümleri uygulanmak üzere cezalandırılmasını talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine, trafik bilirkişisinden kusur raporu aldırılmasına karar vererek, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009. Sokak'ta 19 Nisan'da ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki otomobil kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Sefa Şerif Efe, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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