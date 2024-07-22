Ehliyetsiz Sürücünün Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yiğit Arda S. (16) idaresindeki 68 AAB 709 plakalı otomobil, Akpınar köyü girişinde, Murat Öztürk'ün (51) kontrolündeki 68 AAE 235 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yiğit Arda S, araçtan fırladı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerle araçlardaki Ali Dede Doğan (60), İdris Eroğlu (52), Nazım Pınar (51) ve Ramazan Eroğlu (49) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, sürücü Yiğit Arda S'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 900 lira ceza uygulandı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Yiğit Arda S. kontrolündeki otomobilin, Murat Öztürk idaresindeki araca çarpması ve Yiğit Arda S'nin çarpmanın etkisiyle araçtan fırladığı görülüyor.
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