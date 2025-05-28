EİT Ülkeleri Gümrük Toplantısı Tahran'da - Son Dakika
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EİT Ülkeleri Gümrük Toplantısı Tahran'da

28.05.2025 12:45
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EİT üyesi ülkelerin gümrük işbirliğini güçlendirmek için yapılan 10. toplantı Tahran'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin kurucularından olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin 10'uncu Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi.

Tahran'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan bakan yardımcıları ve temsilciler hazır bulundu.

EİT üyesi ülkeler arasında gümrük konusunda bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin istişarelerin yapıldığı toplantıya, Türkiye'yi temsilen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak katıldı.

Toplantıya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Uçarmak, toplantının üye ülkeler arasında ticareti geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Bugünkü toplantı Gümrük İdareleri Başkanlarının toplantısı. Dün İran ile ikili gümrük ilişkilerini nasıl artırabileceğimizi ve sınır geçişlerindeki problemleri nasıl ortadan kaldıracağımızı konuştuk. Bugün de bölge ülkeleri bilgi değişimini nasıl sağlayabilir, vergi indirimi yoluyla ticareti nasıl geliştirebilirler ve birbirlerine güvenleri nasıl artırılır onları konuşacağız burada." dedi.

İran'da hem Gümrük İdaresi Başkanı Furud Asgeri hem de Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Rıza Ekberi ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Uçarmak, görüşmelere ilişkin, "Geçmişte imzaladığımız mutabakatlar var fakat sınır geçişlerinde arzu edilen düzeyde gelişmelerin olmadığı ortaya çıkınca yeni mekanizmalar kurup bunları takip etme ihtiyacı ortaya çıktı. Bu konuda ülkeye döner dönmez inisiyatif alacağız." ifadelerini kullandı.

Uçarmak, Türkiye ile İran arasında sınır geçişlerinde sorunların devam edip etmediğine dair soru üzerine, "Sınır geçişlerinde sadece İran'da değil bir çok yerde bu var. Bazen bizden kaynaklanan altyapı problemlerinden, mesela Gürbulak'ta inşaat yapıyoruz o vesileyle bazı geçişlerde bir miktar azlık var ama gümrük idarelerinde ortak bir noktada anlaşalım ve gereksiz prosedürler üretmeyelim diye aramızda konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşbirliğinin önemine değinen Uçarmak, şöyle devam etti:

"Bu bölge bir uyuşturucu riski altında transit ve taşıma açısından. Bununla nasıl işbirliği yaparız. Biz bu konuda Gümrük İdaresi olarak son derece modern vasıtalara ve araçlara sahibiz. Onları konuşuyoruz. Bizimle eşdeğer olmalarını da aramıyoruz bu konuda ancak iyi niyetli işbirliği ortamını yakaladığımızda sorunların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bazen ortaya çıkan sorunların nedeni de enternasyonal kurumların kabulünde ortaya çıkıyor. Enternasyonal kurumları ve kuralları kabul edersek çok daha rahat ilişki kurabileceğiz. Ticaretin artırılması daha fazla uluslararası pazarlara açılmadan geçiyor."

Türkiye, İran ve Pakistan tarafından 1985'te kurulan EİT, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak, bölge içi ticareti geliştirmek, EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek ve üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, tahran, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel EİT Ülkeleri Gümrük Toplantısı Tahran'da - Son Dakika

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