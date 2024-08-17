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Ekipler alevlere duvar ördü, direniyor

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine ulaşırken, alevlerin sık ormanlık bölgeye sıçramaması için tüm ekipler adeta duvar örerek yangına karşı direniyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün saat 16.45 sıralarında başlayan yangın kısa bir süre içerisinde rüzgarın etkisi ile çok geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ederken, alevlerin yönü Muğla sınırına döndü. Kavaklıdere ilçesine doğru ilerleyen alevler Muğla sınırına dayandı. Muğla tarafında Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, AFAD, UMKE ekipleri, iş makineleri yangının ilerleyişini durdurmak için uğraş veriyor. Alevlere karşı set oluşturan ekipler adeta bir duvar örerek yangının sık ormanlık bölgeye geçmesine mani olmaya çalışıyor.