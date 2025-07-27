Ekmek Satarak Cami İnşa Ediyorlar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlar, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan caminin yeniden inşasına bağışta bulunmak için pişirdikleri ekmekleri satıyor.

Altınçağ Mahallesi'ndeki Merkez Camisi, Kahramanmaraş merkezli 2 yıl önceki depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yıkıldı.

Caminin yeniden inşasına destek için bir araya gelen mahalleli, Altınçağ Merkez Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneğini kurdu.

Kadınların sacda pişirdikleri ekmeklerin satışından elde edilen gelir, yapımı süren cami için bağışlanıyor.

Altınçağ Merkez Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Güzel, gazetecilere, mahallelinin ve hayırseverlerin el birliğiyle camiye destek olduğunu söyledi.

Güzel, caminin bir yıl içerisinde tamamlanıp ibadete açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ekmek yapan vatandaşlardan Leyla Bala, 30 kadınla 3 aydır çalıştıklarını ifade ederek, "Tek seferde 100 kilogram undan ekmek üretiyoruz. Siparişleri alıp hızlı şekilde evlere kadar teslim ediyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz." dedi.