Ekonomik Kriz ve Popülizm Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomik Kriz ve Popülizm Uyarısı

26.05.2025 17:37
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AKK Başkanı Yılmaz, ekonomik sorunların tek bir kişiye yüklenemeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Yeni Şafak gazetesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldığı haberlere ilişkin olarak, "Bir kişi değil, topyekün suçluyuz. Yeniden popülizm planı ekonomik intihardır. Görülen o ki, adadan gitme sırası Mehmet Şimşek'te. Lakin, ekonomiyi bir kişinin üzerine yıkarak, operasyon yaparak biz sorumluluktan kaçamayız" dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Şafak gazetesinin son dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldığı haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Bir kişi değil, topyekün suçluyuz. Yeniden popülizm planı ekonomik intihardır. Görülen o ki, adadan gitme sırası Mehmet Şimşek'te. Lakin, ekonomiyi bir kişinin üzerine yıkarak, operasyon yaparak sorumluluktan kaçamayız. Ve önümüzdeki süreç maalesef yine, emek verimliliğini göz ardı eden ekonomik popülizm kokuyor. Yeniden popülizm planı/hayali ekonomik intihardır" ifadesini kullandı.

"Veriler yalan söylemez"

Yılmaz, " Türkiye'nin ekonomik tablosu gerçekten alacakaranlık kuşağı gibi. Veriler yalan söylemez. Başkent Ankara, Türkiye'nin toplam işgücünün yüzde 7,2'sini barındırıyor. ve Ankara'da, nitelikli işgücünün payı (yüzde 40,0), Türkiye ortalamasından (yüzde 28,9) daha yüksektir. Türkiye'de lise ve dengi meslek okullarından mezun işgücünün yüzde 7,9'u, yüksek öğrenimli işgücünün yüzde 10'u Ankara'dadır. Türkiye'nin ekonomik tablosu gerçekten alacakaranlık kuşağı gibi. Memleket, her anlamda bitmeyecek gibi görünen bir korku tünelin içinde duruyor, gitmiyor" ifadesini kullandı.

"Her 10 çocuktan 4'ü yoksul"

Her 5 öğrenciden 1'inin haftada en az 1 gün aç kaldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her 10 çocuktan 4'ü yoksul. Gıdaya erişimleri sıkıntılı. Türkiye, sefalet endeksinde (somut hesaplanabilir bir yöntemle belirleniyor) Yemen ile Venezuela'nın arasında, 5'inci sırada. Avrupa'da enerji fiyatları düşerken, Türkiye'de yüzde 44,8 artmış. 2005'te 10 bin liraya 555 gram altın alınırken, 2015'te bu miktar 100 grama, 2025'te 2 grama düşmüş. Bankalardaki mevduatın yüzde 78'i nüfusun yüzde 1'ine ait. Bankalarda hesabı bulunanların yüzde 89'unun 10 bin liradan daha az parası var."

"Gelir dağılımı eşitsizliğinde Türkiye, dünyada 15'inci sırada"

Ülkenin en zengin yüzde 1'inin, ülkedeki toplam varlıkların yüzde 42'sine sahip olduğunu vurgulayan İbrahim Yılmaz, "Kalan nüfusun yüzde 58'i de geri kalanı adil paylaşmıyor, piramit gibi aşağıya iniyor. Bu gelir dağılımı eşitsizliğinde Türkiye, dünyada 15'inci sırada. Üstünde Katar, altında Zambiya var. İlk sıralarda hiçbir Avrupa ülkesi yok. 2002'de ev sahipliği oranı yüzde 72 iken, her yıl 1 milyonun üzerinde ev satılmasına karşın ev sahipliği oranı 2024'te yüzde 56'ya düşmüş. Son 10 yıllık kira enflasyonunda Türkiye, yüzde 1430 ile açık ara birinci. İkinci sıradaki Macaristan'da bu oran sadece 205. İstanbul Etiler'de en ucuzu 23 milyon lira olan 205 daire için 2 binin üzerinde ön talep gelmiş. Ev yok ama bu rakamlarla müşteri çok" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekonomik Kriz ve Popülizm Uyarısı - Son Dakika

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