Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Erdoğan'a sesleniyorum; darbe sana yapıldığında ben karşısındaydım. Sen bugün yapılan darbenin neresindesin? 15 Temmuz'da sana yapılan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılıyor. Şimdi Erdoğan ve AK Parti'ye soruyorum; beni sabahtan beri tüm siyasi partilerin liderleri arıyor. Dün akşam tweet atmayan bir MHP bir de AK Parti kaldı. O ikisine soruyorum; siz bu darbenin neresindesiniz? O iş size verilince mukaddes, kutsal da bize verilince mi murdar kardeşim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Halk TV'ye bağlanarak soruları yanıtladı. Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktığını belirten Özgür Özel, şunları söyledi:

"Birden çok soruşturma var. Dört gün süreyle İstanbul'da toplanma, gösteri, basın açıklaması bile yasak. Dört günün sonunda partimizin ön seçimi var. Ön seçimde partimizin adayı olan Ekrem İmamoğlu'na bu sabah gözaltı yaptılar. Bir bütün halinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kurumsal saldırı var. Bu iş gelecek hafta ya da önceki hafta değil tam beklenip çarşamba günü dört günlük gözaltı süresi tam pazar gününe gelecek şekilde yapıldı. Burada birileri şunu söylüyor; siz bundan sonraki cumhurbaşkanı adayı belirlemeye kalkıyorsunuz biz de anketlere baktığımızda CHP'nin birinci parti olduğunu ve iktidarı devralmak üzere yolda olduğunu görüyoruz. CHP'nin adı geçen Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında kimi anketlerde 20 puan fark var. Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceği görülüyor. Bundan önce Tayyip Erdoğan bir kez partisini kurduğundan bu yana 31 Mart akşamı yenildi. Ama kendisinin gösterdiği adaylara karşı dört kez Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'ı yendi. Bütün karalamalara rağmen yapılan seçimde rekor oyla bir milyon farkla seçimi kazandı. Karşısında 17 Bakan, bir Cumhurbaşkanı, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı vardı ama kazandı. Bu bir kez daha yapılacak seçimde Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceğinden benden daha çok Erdoğan emin. Ben CHP Genel Başkanı olarak buna yüz inanıyorsam Erdoğan buna bin inanıyor. 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' diyor. Bu ses ona uyku uyutmuyor. Bunları bunun için yapıyorlar.

"Bu halk devlet için şehit olur canını verir ama seçme yetkisini vermez"

Bu vakitten sonra ne desek ne yapsam şunun yerine geçmez; millet ülkeyi kimin yöneteceğine kendisi mi karar verecek yoksa geçmişte oy verdiği, göreve getirdiği Cumhurbaşkanı şimdi demokrasiyle gelen, sandıkla gelen birisi sandıkla gitmeyi kabul etmiyor ve kendisini yeneceğini düşündüğü rakibine darbe yapıyor. Şu anda Türkiye bir sonraki Cumhurbaşkanına karşı yapılan darbe sürecinin içindedir. Bu millet devletini sever; vergi ister verir, askere çağırır gider. Bu devlet için şehit olur canını verir ama seçme yetkisini, sandığını vermez. Ne zaman ki devleti milletin karşısına dikerler her zaman devlete karşı millet kazanır. Millet devletini var eder, onun için can verir ama karşısına devleti dikersen örneğin Kenan Evren, darbe yaptı ve 'bunu seçeceksin' dedi. O gün bile onu seçmedi Özal'ı seçti. Ben buradan Erdoğan'a sesleniyorum; 15 Temmuz'da milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'na ve Meclis'e darbe yapmaya kalktılar. Bütün darbeler iktidara yapılır. Bütün dünya ve ülke kamuoyu döner muhalefete bakar sen bu işin neresindesin diye. Ben o gün Genel Başkanımız uçaktayken onun vekili sıfatıyla bütün grubu Meclis'e çağırdım, kapalı Meclis'i açtırdım. Elimde olan bütün AK Parti'li milletvekillerini aradım. 'Darbeye karşı demokrasiyi savunacağız' dedim. Partimize telefon geldi Genelkurmay'dan, 'Atatürkçü subaylar da destek verecek darbeye' diye. 'Yanlış yaparlar, kim yaparsa yapsın darbenin karşısındayım' dedim.

"Sizin nereniz demokrat? Yazıklar olsun size"

Erdoğan'a sesleniyorum; darbe sana yapıldığında ben karşısındaydım. Sen bugün yapılan darbenin neresindesin? 15 Temmuz'da sana yapılan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılıyor. Şimdi Erdoğan ve AK Parti'ye soruyorum; beni sabahtan beri tüm siyasi partilerin liderleri arıyor. Dün akşam tweet atmayan bir MHP bir de AK Parti kaldı. O ikisine soruyorum; siz bu darbenin neresindesiniz? O iş size verilince mukaddes, kutsal da bize verilince mi murdar kardeşim. Bu millet sizi seçtiğinde baştacı da şimdi mi alaşağı yapacaksınız? Sizin cuntadan, Kenan Evren'den, 15 Temmuz'daki cuntadan ne farkınız var? Sandığı yok sayıyorsanız, pazar günü kurulacak sandığa bugünden darbe yapıyorsanız sizin nereniz demokrat? Yazıklar olsun size."

"Mezarda da olsak 23 Mart günü bütün üyelerimizi sandıkların başına davet ediyorum"

Ülke genelinde 23 Mart Pazar günü ön seçiminin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"10 gün önce Ekrem Bey'le karşılıklı olarak zor bir güne uyanmıştık yine. Ben kendisine moral olsun diye bir mesaj attım, o da bana cevaben dedi ki 'Sayın Genel Başkanım 23 Mart günü ben nerede olursam olayım o sandığın kurulması, o ön seçimin yapılması çok önemli' dedi. Ben ise 'önümüzdeki günlerde daha da kötüleşecekler onu görüyorum' dedim. Buradan ilan ediyorum; 23 Mart günü 1 milyon 750 bin üyemiz 81 ilde 973 ilçede bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayımız için ve milletimiz takdir ederse bir sonraki Cumhurbaşkanımız için daha büyük bir kararlılıkla sandık başında olacak. Ben şimdi yoldayım, yolda başıma ne gelir bilmiyorum. Benim dokunulmazlığım var ama ne yaparlar bilmiyorum. Pazar günü ben nerede olursam olayım, hayatta olmasam bile 1 milyon 750 bin üyemizi sandık başına davet ediyorum. Hayatta da olsak, içeride, dışarıda da olsak, mezarda da olsak 23 Mart günü bütün üyelerimizi sandıkların başına davet ediyorum. Vasiyetimizdir. Üyemiz olmayan vatandaşlarımızı da dayanışmak için, parti üyeliğine başvurmak için sandıkların kurulacağı yerlere bekliyoruz. Bu darbeyi püskürttük püskürttük yoksa bir daha sandık yok."

Özel, "Şimdi siyasi ikbal uğrunda ne tarafta yer alacaklar? Darbenin karşısında yer alacak bir AK Partili siyasetçi bundan sonra Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasi kahramanı olarak anılacak. Bir babayiğit, bir anayiğit arıyorum bu yapılanların doğru olmadığını söyleyecek. 28 Şubat'ın mağduriyetini o günden bugüne etinden sütüne kadar yararlanan AK Parti'ye söylüyorum. Bu sürecin 28 Şubat'tan ne farkı var" dedi.

Kamuoyundaki pek çok meselede liderleri aradığı, bu konuyla ilgili de görüşmelerinin olup olmayacağı sorusu üzerine Özel, "Bugün benim arama günüm değil benim aranma günüm. Ben bugün arayacak durumda değilim, partimi de kendimi de o duruma sokmam" yanıtı verdi.